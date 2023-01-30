Слух: в рекламе PS5 показали новую Uncharted

Материал содержит спойлеры к Uncharted 4.

Сегодня Sony выпустила новый рекламный ролик PS5, в котором показали главные франшизы PlayStation. И если сперва зрители обратили внимание на «Человека-паука 2», то чуть позже пользователи заметили небольшие фрагменты из неизвестного проекта.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Sony.

В них показывают некую девушку с факелом, которая приближается к древней реликвии, стоящей на пьедестале. Чуть позже она сдувает с артефакта пыль — на этом повествование обрывается.

Фото: Sony

Фото: Sony

Многие геймеры тут же связали показанный эпизод с новой игрой в серии Uncharted. По мнению пользователей, девушка в ролике — взрослая дочь Нэйтана Дрейка, которую показали в четвёртой части серии. Как считают фанаты, именно она станет главным героем будущей части серии, которой занимаются не авторы оригинала из Naughty Dog, а другая студия PlayStation.

Sony тем временем не комментировала ролик. Вполне возможно, оба фрагмента вообще никак не связаны с серией Uncharted, однако у фанатов уже затеплилась надежда о скором возвращении серии.