Слух: в рекламе PS5 показали новую Uncharted

Сегодня Sony выпустила новый рекламный ролик PS5, в котором показали главные франшизы PlayStation. И если сперва зрители обратили внимание на «Человека-паука 2», то чуть позже пользователи заметили небольшие фрагменты из неизвестного проекта.
Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Sony.
В них показывают некую девушку с факелом, которая приближается к древней реликвии, стоящей на пьедестале. Чуть позже она сдувает с артефакта пыль — на этом повествование обрывается.
Фото: Sony
Фото: Sony
Многие геймеры тут же связали показанный эпизод с новой игрой в серии Uncharted. По мнению пользователей, девушка в ролике — взрослая дочь Нэйтана Дрейка, которую показали в четвёртой части серии. Как считают фанаты, именно она станет главным героем будущей части серии, которой занимаются не авторы оригинала из Naughty Dog, а другая студия PlayStation.
Sony тем временем не комментировала ролик. Вполне возможно, оба фрагмента вообще никак не связаны с серией Uncharted, однако у фанатов уже затеплилась надежда о скором возвращении серии.
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