Аня Тейлор-Джой намекнула на выход продолжения сериала «Ход королевы»

30 января Аня Тейлор-Джой внезапно опубликовала новый пост в своём «твиттере», в котором намекнула на продолжение нашумевшего мини-сериала «Ход королевы». Примечательно, что спустя несколько минут актриса молча удалила свой пост.
Фото: «Твиттер»
Пока неясно, в шутку ли был написан пост, или девушка действительно анонсировала второй сезон сериала. Ранее создатель шоу Скотт Фрэнк заявлял, что не планирует выпускать продолжение. По его словам, авторы рассказали законченную историю и её продление лишь испортит изначальный замысел.
«Ход королевы» вышел в 2020 году и рассказывал историю девушки Бет Хармон, которая хочет стать величайшей шахматисткой мира, но при этом борется с эмоциональными проблемами, а также с наркотической и алкогольной зависимостью. Мини-сериал завоевал 11 премий «Эмми», включая главный приз за лучший мини-сериал, и стал одним из самых популярных проектов в истории Netflix.
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