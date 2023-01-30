Стильный Киану Ривз — на новых кадрах из «Джона Уика 4»

Журнал Total Film продолжает делиться новыми кадрами из «Джона Уика 4». На них можно увидеть как самого героя Киану Ривза, так и старых знакомых — Уинстона (Иэн Макшейн) и Короля «Боулера» (Лоренс Фишбёрн).
Фото: Total Film
Фото: Total Film
Фото: Total Film
Авторы также поделились новыми деталями боевика. По словам режиссёра Чада Стахелски, четвёртая часть серии будет самой зрелищной частью франшизы. Ранее на это же намекал и Киану Ривз, назвавший фильм «самым тяжёлым испытанием в его жизни».
Изначально «Джон Уик 4» должен был выйти ещё в мае 2021 года, однако из-за пандемии премьеру в итоге отложили практически на два года. Сначала этот фильм хотели показать одновременно с «Матрицей 4». В итоге боевик выйдет на экраны 24 марта 2023 года. Доберётся ли лента до России, пока неизвестно.
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