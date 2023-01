Для экранизации The Last of Us 2 понадобится несколько сезонов сериала от HBO

Ещё до анонса второго сезона сериала The Last of Us создатель адаптации Крэйг Мэйзин заявлял, что если ему удастся поработать над продолжением, то на его создание понадобится не один сезон. Ещё до полноценной премьеры он обсуждал с автором оригинальной игры Нилом Дракманном возможную экранизацию второй части, которая станет куда комплекснее первого сезона.

The Last of Us Part 2 — это большой зверь и куда более комплексная история. На мой взгляд, это прекрасная история, для адаптации которой понадобится не один сезон сериала.

Вторая часть The Last of Us действительно куда больше оригинальной игры и рассказывает историю с перспективы двух персонажей. Как именно Мэйзин разделил бы сюжет на несколько сезонов, пока неясно.

Финальная серия первого сезона The Last of Us выйдет 12 марта. Возможно, авторы поделятся деталями продолжения после её премьеры.