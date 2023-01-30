Создатели ремейка Dead Space готовы продолжать серию

EA Motive не намерена оставлять Dead Space без присмотра. Сейчас разработчики ремейка первой части, который вышел в конце прошлой недели, собираются отправиться в отпуск и отдохнуть, однако вскоре после этого команда намерена обсудить дальнейшее развитие франшизы с EA.

У EA Motive уже есть идеи для будущего Dead Space, но многое зависит от результатов ремейка — критики и игроки его очень высоко оценили, а теперь время за продажами. Если они окажутся достойными, то вряд ли EA станет тянуть и одобрит планы.

Мы отправимся в наш отпуск, а после вернёмся и будем внутри EA обсуждать, что же будет дальше.

Насколько хорошими будут продажи — покажет время. В свежих чартах Steam ремейк умудрился занять аж четыре позиции, однако в британской рознице его стартовые продажи оказались меньше половины того, что смогла сделать The Callisto Protocol. Но аналитики советуют не ориентироваться на эти сведения сейчас.

Ремейк Dead Space вышел на ПК, PS5 и Xbox Series.