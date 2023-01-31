Источник: Sony, Microsoft и Nintendo не посетят E3 в этом году

В этом году ожидается E3 — крупнейшая игровая выставка, проведение которой полностью отменили в 2022 году. К тому же впервые за четыре года мероприятие пройдёт в физическом формате с возможностью посещения.
Как заявляли организаторы выставки, в 2023 году E3 должно триумфально вернуться, но, похоже, это случится без трёх крупнейших игровых компаний. По информации источников издания IGN, от участия отказались Sony, Microsoft и Nintendo.
По мнению аналитиков, отказ от участие таких крупных компаний может сказаться на возрождении E3 в отрицательном ключе. Однако, считают эксперты, отказ Sony и Nintendo не удивляет, поскольку первая уже несколько лет не посещала масштабные выставки, делая свои шоу, а у второй просто нечего показывать.
К сожалению, выставка возвращается в физический формат, когда Nintendo находится в конце жизненного цикла Switch, а новую консоль пока не покажут. Я не уверен, что в этом году будет много игр, поэтому выставку вполне логично можно пропустить.
Что касается Microsoft, то Фил Спенсер говорил о проведении компанией собственного игрового шоу. Оно тоже состоится летом в Лос-Анджелесе.
Получится ли у организаторов вернуть былую славу E3, неизвестно. Без Microsoft и Nintendo это будет сделать ещё сложнее, поскольку ранее компании активно участвовали в конференции.
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