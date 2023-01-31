Sony разочарована низким спросом на PS VR2. Поставки гарнитуры снизят

В конце 2022 года Bloomberg сообщало, что Sony очень надеется на гарнитуру виртуальной реальности PS VR2. Компания якобы рассчитывала продать к марту этого года 2 млн устройств.

Недавний материал издание говорит об обратном. Как сообщили источники Bloomberg, предварительные заказы PS VR2 не оправдали ожиданий Sony, поэтому производить гарнитуру будут в меньшем объёме, чем планировалось — вместо 2 млн устройств японская компания планирует продать хотя бы 1 млн.

До выхода PS VR2 осталось менее месяца, но большинство магазинов по-прежнему принимают предварительные заказы без какой-либо очереди, тогда как обычно ожидаемые игровые гаджеты страдали от дефицита.

Также источник Bloomberg сообщил, что появление игр на подобие Horizon Call of the Mountain вызовет высокий спрос, однако большую роль сыграла и цена PS VR2. Якобы это отталкивает потребителей. А ещё низкий спрос связывают с неудачным временем для индустрии виртуальной реальности в целом. Эксперты отмечают, что эра виртуальной реальности только впереди, мы ещё не добрались до неё.

В продаже PS VR2 появится 22 февраля, но в России гарнитуру, вероятно, продавать официально не будут.