Onlyfans закрыл доступ к сайту пользователям из России

31 января российские пользователи стали массово жаловаться на проблемы с доступом к Onlyfans — сайту поддержки создателей контента, получившего популярность благодаря фото и видео эротического содержания.
Судя по всему, руководство Onlyfans решило больше не пускать на сайт россиян, хотя официального подтверждения этому всё ещё нет. При попытке открыть ссылку с российского IP возникает ошибка 403 (код означает, что доступ к запрошенному ресурсу запрещён), при этом в других странах и с VPN сайт работает без проблем.
Фото: Мэш
Ранее Onlyfans уже ввела ряд санкций против российских пользователей. С весны 2022 года счета моделей из России и Беларуси были заморожены, а многие аккаунты — удалены (восстановить можно было только в случае переезда в другую страну). Также из РФ нельзя оплатить подписку или купить доступ к отдельным постам.
- 31 января 2023
-
13:23
-
13:12
-
13:09
-
12:41
-
12:38
-
11:35
-
11:15
-
10:34
-
10:00
-
09:35
- 30 января 2023
-
21:58
-
21:49
-
20:09
-
19:45
-
19:21
-
18:52
-
18:28
-
18:10
-
17:48
-
17:21
-
16:54
-
16:31
-
16:10
-
15:58
-
15:35
-
15:31
-
15:21
-
15:15
-
14:55
-
14:46
-
14:44
-
14:15
-
14:08
-
13:34
-
13:30