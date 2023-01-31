Onlyfans закрыл доступ к сайту пользователям из России

31 января российские пользователи стали массово жаловаться на проблемы с доступом к Onlyfans — сайту поддержки создателей контента, получившего популярность благодаря фото и видео эротического содержания.

Судя по всему, руководство Onlyfans решило больше не пускать на сайт россиян, хотя официального подтверждения этому всё ещё нет. При попытке открыть ссылку с российского IP возникает ошибка 403 (код означает, что доступ к запрошенному ресурсу запрещён), при этом в других странах и с VPN сайт работает без проблем.

Фото: Мэш

Ранее Onlyfans уже ввела ряд санкций против российских пользователей. С весны 2022 года счета моделей из России и Беларуси были заморожены, а многие аккаунты — удалены (восстановить можно было только в случае переезда в другую страну). Также из РФ нельзя оплатить подписку или купить доступ к отдельным постам.