Успех шоу The Last of Us стал ещё одним аргументом в пользу сделки Microsoft и Activision

Недавно в социальных сетях исполнительный вице-президент по корпоративным вопросам и коммерческий директор Activision Blizzard Лулу Ченг порассуждала на тему того, стоит ли Еврокомиссии одобрять сделку с Microsoft.

Конечно, она стоит на том, чтобы сделка состоялась, а в качестве сильного аргумента приводит успех сериала The Last of Us, правами на который владеет Sony. Ченг отметила, что шоу снималось Sony Pictures Television и PlayStation Productions, а основано оно на очень известной и высокооценённой игрой.

Фото: Twitter

По мнению Ченг, Microsoft после покупки Activision Blizzard не получит преимущество, поскольку у Sony есть бесконечные возможности с её собственностью как на телевидении и играх, так и в музыке.

Ченг, конечно, затронула и главное опасение Sony — потерю Call of Duty. Коммерческий директор Activision Blizzard подчеркнула, что Microsoft предлагала оставить франшизу на 10 лет. Да и к тому же компания проживёт и без серии шутеров, считает Лулу Ченг.