Геймер уже получил диск с Hogwarts Legacy и поделился первыми впечатлениями

Пользователь под ником Significant_Spot_855 заявил, что уже получил диск Hogwarts Legacy для PS5 — за неделю до старта раннего доступа. Геймер тут же начал делиться первыми подробностями игры и своими эмоциями от прохождения.
Так, игрок уже успел получить свою волшебную палочку от Олливандера и прошёл несколько сюжетных миссий, став учеником факультета Пуффендуй. Первые впечатления геймера исключительно положительные: сам Хогвартс он называет просто огромным, а боевую систему — по-настоящему захватывающей. Кроме того, Significant_Spot_855 опубликовал несколько изображений, на которых можно увидеть фрагменты геймплея, включая начало игры, главное меню и сам диск для PS5.
Диск с Hogwarts Legacy
Фото: Reddit
Фрагмент из самого начала игры
Фото: Reddit
Первая дуэль
Фото: Reddit
Меню персонажа
Фото: Reddit
Карта Хогвартса
Фото: Reddit
Hogwarts Legacy выходит 10 февраля на ПК, PS5, Xbox Series, 4 апреля на PS4 и Xbox One и 25 июля на Switch. Обладатели расширенного издания смогут начать играть уже 7 февраля.
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