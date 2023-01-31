Геймер уже получил диск с Hogwarts Legacy и поделился первыми впечатлениями

В материале содержатся спойлеры к Hogwarts Legacy

Пользователь под ником Significant_Spot_855 заявил, что уже получил диск Hogwarts Legacy для PS5 — за неделю до старта раннего доступа. Геймер тут же начал делиться первыми подробностями игры и своими эмоциями от прохождения.

Так, игрок уже успел получить свою волшебную палочку от Олливандера и прошёл несколько сюжетных миссий, став учеником факультета Пуффендуй. Первые впечатления геймера исключительно положительные: сам Хогвартс он называет просто огромным, а боевую систему — по-настоящему захватывающей. Кроме того, Significant_Spot_855 опубликовал несколько изображений, на которых можно увидеть фрагменты геймплея, включая начало игры, главное меню и сам диск для PS5.

Диск с Hogwarts Legacy Фото: Reddit

Фрагмент из самого начала игры Фото: Reddit

Первая дуэль Фото: Reddit

Меню персонажа Фото: Reddit

Карта Хогвартса Фото: Reddit

Hogwarts Legacy выходит 10 февраля на ПК, PS5, Xbox Series, 4 апреля на PS4 и Xbox One и 25 июля на Switch. Обладатели расширенного издания смогут начать играть уже 7 февраля.