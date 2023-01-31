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Перекупщик пытался вернуть несколько PS5 в магазин, но ему отказали в возврате

Перекупщик пытался вернуть несколько PS5 в магазин, но ему отказали в возврате
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Проблема с дефицитом PS5 сошла на нет ещё осенью, однако перекупщики всё же попытались создать искусственный дефицит на новогодних праздниках. Пользователь Reddit под ником breecatt рассказал, что на днях один из покупателей безуспешно пытался вернуть сразу 4 бандла PS5 вместе с God of War Ragnarok.

Фото: Reddit

Как сообщает геймер, снимок сделан в одном из американских магазинов Walmart, где действует расширенная программа по возврату товара, купленного с 1 октября по 31 декабря. Судя по всему, именно ей и пытался воспользоваться клиент, однако по какой-то причине он так и не смог этого сделать.

Оказывается, покупатель пытался вернуть PS5 в нескольких Walmart, поэтому магазин добавил его в свой чёрный список. Судя по всему, клиенту теперь придётся добиваться своей правоты в суде или попытаться продать консоли по приемлемой цене.

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