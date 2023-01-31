Onlyfans восстановил работу сервиса в России

Сайт для авторов эксклюзивного контента Onlyfans опроверг закрытие доступа к сервису для пользователей из России.
Спустя несколько часов после первых сбоев пресс-служба компании сообщила, что в работе Onlyfans возникли технические проблемы, которые «затронули некоторые регионы и уже были решены». Сейчас сервис вновь работает в России без использования VPN.
Утром и днём 31 января российские пользователи Onlyfans пожаловались, что не могут получить доступ к платформе из-за ошибки 403, хотя в других странах всё открывалось без проблем.
Ранее Onlyfans присоединилась к санкциям против России и Беларуси — весной 2022 года счета контент-мейкеров из этих стран были заморожены, а многие аккаунты удалены. Российские пользователи, в свою очередь, не могут оплатить подписку.
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