Продажи дилогии Dying Light превысили отметку в 30 млн копий

Генеральный директор студии Techland Павел Марчевка сообщил, что компании удалось реализовать более 30 млн копий игр Dying Light и Dying Light 2 Stay Human.

Таким образом, за последние девять месяцев пользователи купили около 5 млн копий: в апреле сообщалось, что первая игра серии уже набрала свыше 20 млн, а сиквел — в четыре раза меньше. Какое соотношение у двух частей сейчас, Марчевка не уточнил.

Вместе с тем он рассказал, что финансовый успех франшизы позволит авторам поддерживать Dying Light 2 Stay Human в течение следующих нескольких лет, добавляя новый контент.

Вместе с тем Techland намерена развивать вселенную Dying Light в дальнейшем, а также сможет сконцентрироваться на работе над своей новой игрой без оглядки на финансовые вопросы.