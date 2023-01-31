Продажи дилогии Dying Light превысили отметку в 30 млн копий
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Генеральный директор студии Techland Павел Марчевка сообщил, что компании удалось реализовать более 30 млн копий игр Dying Light и Dying Light 2 Stay Human.
Таким образом, за последние девять месяцев пользователи купили около 5 млн копий: в апреле сообщалось, что первая игра серии уже набрала свыше 20 млн, а сиквел — в четыре раза меньше. Какое соотношение у двух частей сейчас, Марчевка не уточнил.
Вместе с тем он рассказал, что финансовый успех франшизы позволит авторам поддерживать Dying Light 2 Stay Human в течение следующих нескольких лет, добавляя новый контент.
Вместе с тем Techland намерена развивать вселенную Dying Light в дальнейшем, а также сможет сконцентрироваться на работе над своей новой игрой без оглядки на финансовые вопросы.
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