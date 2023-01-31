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Инсайдер раскрыл технические характеристики видеокарты NVIDIA RTX 4090 Ti

Инсайдер раскрыл технические характеристики NVIDIA RTX 4090 Ti
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Авторитетный инсайдер kopite7kimi опубликовал в Twitter некоторые из технических характеристик новой видеокарты NVIDIA RTX 4090 Ti.

По данным источника, в улучшенной версии будет на 1792 ядра больше, чем в обычной RTX 4090. При этом Ti будет использовать стандартный чип AD102, хотя стандартная видеокарта работает на AD102-300.

Технические характеристики RTX 4090 Ti:

  • чип: AD102, 142 потоковых процессора;
  • количество CUDA-ядер: 18 176;
  • L2-кэш: 96 МБ;
  • память: 24 ГБ GDDR6X, шина 384-бит;
  • скорость памяти: 24 Гбит/с;
  • энергопотребление: стандартное — неизвестно, максимальное — 600 Вт.

Фото: videocardz.com

NVIDIA RTX 4090 поступила в продажу осенью прошлого года. На данный момент производители не анонсировали улучшенную версию Ti, хотя слухи о её разработке ходят уже несколько месяцев.

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