Инсайдер раскрыл технические характеристики NVIDIA RTX 4090 Ti
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Авторитетный инсайдер kopite7kimi опубликовал в Twitter некоторые из технических характеристик новой видеокарты NVIDIA RTX 4090 Ti.
По данным источника, в улучшенной версии будет на 1792 ядра больше, чем в обычной RTX 4090. При этом Ti будет использовать стандартный чип AD102, хотя стандартная видеокарта работает на AD102-300.
Технические характеристики RTX 4090 Ti:
- чип: AD102, 142 потоковых процессора;
- количество CUDA-ядер: 18 176;
- L2-кэш: 96 МБ;
- память: 24 ГБ GDDR6X, шина 384-бит;
- скорость памяти: 24 Гбит/с;
- энергопотребление: стандартное — неизвестно, максимальное — 600 Вт.
Фото: videocardz.com
NVIDIA RTX 4090 поступила в продажу осенью прошлого года. На данный момент производители не анонсировали улучшенную версию Ti, хотя слухи о её разработке ходят уже несколько месяцев.
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