Инсайдер раскрыл технические характеристики NVIDIA RTX 4090 Ti

Авторитетный инсайдер kopite7kimi опубликовал в Twitter некоторые из технических характеристик новой видеокарты NVIDIA RTX 4090 Ti.

По данным источника, в улучшенной версии будет на 1792 ядра больше, чем в обычной RTX 4090. При этом Ti будет использовать стандартный чип AD102, хотя стандартная видеокарта работает на AD102-300.

Технические характеристики RTX 4090 Ti:

чип: AD102, 142 потоковых процессора;

количество CUDA-ядер: 18 176;

L2-кэш: 96 МБ;

память: 24 ГБ GDDR6X, шина 384-бит;

скорость памяти: 24 Гбит/с;

энергопотребление: стандартное — неизвестно, максимальное — 600 Вт.

Фото: videocardz.com

NVIDIA RTX 4090 поступила в продажу осенью прошлого года. На данный момент производители не анонсировали улучшенную версию Ti, хотя слухи о её разработке ходят уже несколько месяцев.