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Китайская PSG.LGD вышла на The Lima Major 2023 по Dota 2

Китайская PSG.LGD вышла на первый мэйджор нового сезона по Dota 2
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Обновлённый состав PSG.LGD по Dota 2 одержал пятую победу в рамках региональной лиги Dota Pro Circuit 2023: Tour 1 для команд из Китая. Матч с Xtreme Gaming завершился со счётом 2:1.

Этот результат гарантировал PSG.LGD место в тройке лучших и путёвку на глобальный турнир The Lima Major 2023 в Перу. Китайский регион на турнире также представят Team Aster и Knights, а ещё одна команда будет определена в последних матчах сезона.

Фото: Liquipedia

Участники The Lima Major 2023 по Dota 2:

  • Team Liquid (Швеция);
  • Gaimin Gladiators (Европа);
  • BetBoom Team (Россия);
  • Team Spirit (Россия);
  • HellRaisers (Россия);
  • Team Aster (Китай);
  • PSG.LGD (Китай);
  • Knights (Китай);
  • Execration (Филиппины);
  • Geek Slate (Филиппины);
  • Talon Esports (Таиланд);
  • Shopify Rebellion (Северная Америка);
  • TSM (Северная Америка);
  • Evil Geniuses (Перу);
  • beastcoast (Перу);
  • две команды из европейской лиги (определятся позже);
  • команда из китайской лиги (определится позже).

The Lima Major 2023 — первый глобальный турнир сезона по Dota 2, который состоится в столице Перу с 22 февраля по 5 марта. Призёры региональных лиг Dota Pro Circuit разыграют $ 500 тыс. и рейтинговые очки.

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