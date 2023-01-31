Китайская PSG.LGD вышла на первый мэйджор нового сезона по Dota 2
Поделиться
Обновлённый состав PSG.LGD по Dota 2 одержал пятую победу в рамках региональной лиги Dota Pro Circuit 2023: Tour 1 для команд из Китая. Матч с Xtreme Gaming завершился со счётом 2:1.
Этот результат гарантировал PSG.LGD место в тройке лучших и путёвку на глобальный турнир The Lima Major 2023 в Перу. Китайский регион на турнире также представят Team Aster и Knights, а ещё одна команда будет определена в последних матчах сезона.
Фото: Liquipedia
Участники The Lima Major 2023 по Dota 2:
- Team Liquid (Швеция);
- Gaimin Gladiators (Европа);
- BetBoom Team (Россия);
- Team Spirit (Россия);
- HellRaisers (Россия);
- Team Aster (Китай);
- PSG.LGD (Китай);
- Knights (Китай);
- Execration (Филиппины);
- Geek Slate (Филиппины);
- Talon Esports (Таиланд);
- Shopify Rebellion (Северная Америка);
- TSM (Северная Америка);
- Evil Geniuses (Перу);
- beastcoast (Перу);
- две команды из европейской лиги (определятся позже);
- команда из китайской лиги (определится позже).
The Lima Major 2023 — первый глобальный турнир сезона по Dota 2, который состоится в столице Перу с 22 февраля по 5 марта. Призёры региональных лиг Dota Pro Circuit разыграют $ 500 тыс. и рейтинговые очки.
Комментарии
- 31 января 2023
-
18:55
-
18:21
-
18:15
-
18:10
-
17:49
-
17:20
-
16:52
-
16:36
-
16:36
-
16:05
-
16:03
-
15:41
-
15:30
-
15:08
-
14:50
-
14:25
-
14:15
-
14:08
-
13:39
-
13:28
-
13:23
-
13:12
-
13:09
-
12:41
-
12:38
-
11:35
-
11:15
-
10:34
-
10:00
-
09:35
- 30 января 2023
-
21:58
-
21:49
-
20:09
-
19:45
-
19:21
Партнерский контент