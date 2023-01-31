Китайская PSG.LGD вышла на первый мэйджор нового сезона по Dota 2

Обновлённый состав PSG.LGD по Dota 2 одержал пятую победу в рамках региональной лиги Dota Pro Circuit 2023: Tour 1 для команд из Китая. Матч с Xtreme Gaming завершился со счётом 2:1.

Этот результат гарантировал PSG.LGD место в тройке лучших и путёвку на глобальный турнир The Lima Major 2023 в Перу. Китайский регион на турнире также представят Team Aster и Knights, а ещё одна команда будет определена в последних матчах сезона.

Фото: Liquipedia

Участники The Lima Major 2023 по Dota 2:

Team Liquid (Швеция);

Gaimin Gladiators (Европа);

BetBoom Team (Россия);

Team Spirit (Россия);

HellRaisers (Россия);

Team Aster (Китай);

PSG.LGD (Китай);

Knights (Китай);

Execration (Филиппины);

Geek Slate (Филиппины);

Talon Esports (Таиланд);

Shopify Rebellion (Северная Америка);

TSM (Северная Америка);

Evil Geniuses (Перу);

beastcoast (Перу);

две команды из европейской лиги (определятся позже);

команда из китайской лиги (определится позже).

The Lima Major 2023 — первый глобальный турнир сезона по Dota 2, который состоится в столице Перу с 22 февраля по 5 марта. Призёры региональных лиг Dota Pro Circuit разыграют $ 500 тыс. и рейтинговые очки.