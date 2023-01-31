Тома Хэнкса омолодят с помощью нейросетей в новом фильме Роберта Земекиса

Актёров предстоящего фильма Роберта Земекиса «Здесь», в том числе Тома Хэнкса и Робин Райт, искусственно сделают моложе с помощью нового графического инструмента на основе искусственного интеллекта Metaphysic Live.

Заявляется, что Metaphysic LIve может создавать фотореалистичные изменения лиц в высоком разрешении и эффекты омоложения лиц актёров в прямом эфире. Во вторник создатели нейросети сообщили, что вступили в стратегическое сотрудничество с Creative Artists Agency и планируют тестировать технологию в ближайшее время.

Режиссёр «Здесь» Роберт Земекис уже заявил, что без подобной технологии снять такую картину было бы сложнее.

Меня всегда привлекали технологии, которые помогают мне рассказывать истории. «Здесь» просто не сработал бы, если бы наши актёры плавно не превращались в более молодые версии самих себя. Искусственный интеллект делает это способами, которые ранее были невозможны.

Действие фильма «Здесь», основанного на адаптации графического романа Ричарда Макгуайра, происходит в одной и той же комнате, в которой люди живут в течение многих лет. Дата выхода ленты пока не сообщается.