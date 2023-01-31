Джеймс Ганн раскрыл будущее киновселенной DC. Представлены первые фильмы и сериалы

Джеймс Ганн презентовал первую часть новой киновселенной DC, объявив о десяти проектах — пяти фильмах и пяти сериалах. Часть из них уже были в работе, но теперь будут переделаны с учётом новых вводных.
Первый большой проект — фильм про Супермена — станет главной точкой отчёта, после чего большинство проектов будут тесно связаны и каноничны. Если они происходят в другой вселенной, будь то «Джокер» или мультик «Харли Квинн», это максимально понятно объяснят.
Вдобавок «Бэтмен: Часть 2» Мэтта Ривза и Роберта Паттинсона получил точную дату выхода — 3 октября 2025 года. Он также не входит в новую киновселенную, а существует в отдельном мире.
Также Джеймс Ганн подтвердил, что часть актёров из текущих фильмов и сериалов перейдут в новую киновселенную, а точкой перезапуска станет «Флэш» (выходит летом 2023 года). Он, кстати, уже видел фильм и называет его просто потрясающим.
Видео доступно на YouTube-канале DC. Права на видео принадлежат DC.
Фильмы DC
- «Супермен: Наследие» — фильм про Кларка, который будет искать баланс между своим прошлым криптонца и воспитанием человека. Выйдет 11 июля 2025 года.
- «Авторитеты» — командный фильм про известных фанатам комиксов Авторитетов. Без даты выхода.
- «Храбрый и смелый» — фильм про Бэтмена и его сына Дэмиэна, вдохновлённый комиксами Гранта Моррисона. Без даты выхода.
- «Супергёрл: Женщина завтрашнего дня» — фильм про Супергёрл на основе свежих комиксов Тома Кинга.
- «Болотная тварь» — про персонажа снимут хоррор.
Сериалы DC
Ганн уже подтвердил, что все сериалы будут выходить на сервисе HBO Max.
- Creature Commandos — анимационный сериал с некоторыми героями «Отряда самоубийц».
- «Уоллер» — сериал про Аманду Уоллер в исполнении Виолы Дэвис.
- «Фонари»— сериал про Зелёных фонарей, который напрямую связан с историей новой вселенной.
- «Потерянный рай» — сериал про родину Чудо-женщины с политическими интригами.
- «Бустер Голд» — комедия про героя далёкого будущего.
Фильмы за пределами новой киновселенной
- «Бэтмен: Часть 2» от Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном
- «Джокер 2» с Хоакином Фениксом
- Фильм про темнокожего Супермена.
В конце своего выступления Джеймс Ганн сказал следующее:
Сюжет — король. Это всё, что важно. Я хочу быть верным этим историям и рассчитываю дать вам что-то новое и необычное. Что-то, что вы ещё не видели. Спасибо!
- 31 января 2023
-
20:22
-
20:22
-
20:11
-
19:32
-
18:55
-
18:21
-
18:15
-
18:10
-
17:49
-
17:20
-
16:52
-
16:36
-
16:36
-
16:05
-
16:03
-
15:41
-
15:30
-
15:08
-
14:50
-
14:25
-
14:15
-
14:08
-
13:39
-
13:28
-
13:23
-
13:12
-
13:09
-
12:41
-
12:38
-
11:35
-
11:15
-
10:34
-
10:00
-
09:35
- 30 января 2023
-
21:58