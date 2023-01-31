Джеймс Ганн раскрыл будущее киновселенной DC. Представлены первые фильмы и сериалы

Джеймс Ганн презентовал первую часть новой киновселенной DC, объявив о десяти проектах — пяти фильмах и пяти сериалах. Часть из них уже были в работе, но теперь будут переделаны с учётом новых вводных.

Первый большой проект — фильм про Супермена — станет главной точкой отчёта, после чего большинство проектов будут тесно связаны и каноничны. Если они происходят в другой вселенной, будь то «Джокер» или мультик «Харли Квинн», это максимально понятно объяснят.

Вдобавок «Бэтмен: Часть 2» Мэтта Ривза и Роберта Паттинсона получил точную дату выхода — 3 октября 2025 года. Он также не входит в новую киновселенную, а существует в отдельном мире.

Также Джеймс Ганн подтвердил, что часть актёров из текущих фильмов и сериалов перейдут в новую киновселенную, а точкой перезапуска станет «Флэш» (выходит летом 2023 года). Он, кстати, уже видел фильм и называет его просто потрясающим.

Видео доступно на YouTube-канале DC. Права на видео принадлежат DC.

Фильмы DC

«Супермен: Наследие» — фильм про Кларка, который будет искать баланс между своим прошлым криптонца и воспитанием человека. Выйдет 11 июля 2025 года.

«Авторитеты» — командный фильм про известных фанатам комиксов Авторитетов. Без даты выхода.

«Храбрый и смелый» — фильм про Бэтмена и его сына Дэмиэна, вдохновлённый комиксами Гранта Моррисона. Без даты выхода.

«Супергёрл: Женщина завтрашнего дня» — фильм про Супергёрл на основе свежих комиксов Тома Кинга.

«Болотная тварь» — про персонажа снимут хоррор.

Сериалы DC

Ганн уже подтвердил, что все сериалы будут выходить на сервисе HBO Max.

Creature Commandos — анимационный сериал с некоторыми героями «Отряда самоубийц».

«Уоллер» — сериал про Аманду Уоллер в исполнении Виолы Дэвис.

«Фонари»— сериал про Зелёных фонарей, который напрямую связан с историей новой вселенной.

«Потерянный рай» — сериал про родину Чудо-женщины с политическими интригами.

«Бустер Голд» — комедия про героя далёкого будущего.

Фильмы за пределами новой киновселенной

«Бэтмен: Часть 2» от Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном

«Джокер 2» с Хоакином Фениксом

Фильм про темнокожего Супермена.

В конце своего выступления Джеймс Ганн сказал следующее:

Сюжет — король. Это всё, что важно. Я хочу быть верным этим историям и рассчитываю дать вам что-то новое и необычное. Что-то, что вы ещё не видели. Спасибо!