Уилл Смит и Мартин Лоуренс вернутся к своим ролям в фильме «Плохие парни 4»

Уилл Смит вместе с Мартином Лоуренсом объявили в соцсетях, что объединятся для участия в съёмках четвёртой части фильма «Плохие парни». Они выложили совместное видео, в котором отметили, что рады вновь поработать в одной команде.

Сейчас ведётся подготовка к съёмкам ленты. Также известно, что во франшизу вернутся режиссёры Адиль Эль Арби и Билал Фалла, а также сценарист Крис Бремнер. Все они работали над последним фильмом «Плохие парни навсегда».

Третья и последняя на данный момент часть вышла в январе 2020 года, незадолго до старта мировой пандемии COVID-19 — однако всё равно успела собрать в прокате более $ 73 млн. В общей сложности франшиза «Плохие парни» принесла своим создателям $ 840,7 млн.