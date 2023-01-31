Джеймс Ганн рассказал о ситуации с Генри Кавиллом
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Новый соруководитель студии DC Studios Джеймс Ганн в рамках пресс-конференции рассказал о том, каких актёров из старых фильмов DC планируется включить в новую эпоху вселенной комиксов.
Ганн выразил уверенность, что Генри Кавилл и Бен Афлек точно не вернутся к ролям Супермена и Бэтмена. Отдельно он отметил, что соглашение с Кавиллом изначально не было рассчитано на продолжение.
Важно сказать, что Генри Кавилла не увольняли. Его просто не наняли на роль Супермена в новом фильме. У него никогда не было контракта на ещё один фильм.
О том, что Генри Кавилл не вернётся к роли в новой части приключений Супермена, сам актёр сообщил в середине декабря. Он признал, что разочарован таким итогом, но уважает решение руководства DC.
Сам Ганн признавался, что пока не знает, кто заменит Кавилла в новом фильме.
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