Джеймс Ганн рассказал о ситуации с Генри Кавиллом

Новый соруководитель студии DC Studios Джеймс Ганн в рамках пресс-конференции рассказал о том, каких актёров из старых фильмов DC планируется включить в новую эпоху вселенной комиксов.

Ганн выразил уверенность, что Генри Кавилл и Бен Афлек точно не вернутся к ролям Супермена и Бэтмена. Отдельно он отметил, что соглашение с Кавиллом изначально не было рассчитано на продолжение.

Важно сказать, что Генри Кавилла не увольняли. Его просто не наняли на роль Супермена в новом фильме. У него никогда не было контракта на ещё один фильм.

О том, что Генри Кавилл не вернётся к роли в новой части приключений Супермена, сам актёр сообщил в середине декабря. Он признал, что разочарован таким итогом, но уважает решение руководства DC.

Сам Ганн признавался, что пока не знает, кто заменит Кавилла в новом фильме.