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Документальный сериал о российском киберспорте «Мишки на сервере» вышел в VK

Документальный сериал о российском киберспорте «Мишки на сервере» вышел в VK
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Первые серии документального сериала о российском киберспорте «Мишки на сервере» уже доступны в бесплатном киносервисе Chill Vision и в сообществе в VK.

«Мишки на сервере» — это пять фильмов, которые помогают понять и полюбить компьютерный спорт. Как видеоигры стали полноценным видом спорта? Есть ли у нашего киберспорта особенности и характер? Почему игры сегодня — карьерный и социальный лифт? Об этом рассказывают легенды и менеджеры ведущих клубов, подвижники и энтузиасты, чемпионы и геймеры.

«Мишки на сервере» — большое путешествие по времени и стране. От 1996 года — первого компьютерного клуба в подсобке магазина офисной техники, — до Чемпионата России по киберспорту-2022. От Владивостока, где тренировочный лагерь стоит на берегу Японского моря, до поселков Сургутского района: здесь киберспортивные классы открывают в спортцентрах и музеях. Остановки — в Иркутске, Красноярске, Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Воронеже, Краснодаре и Белгороде. Десять городов. Более двадцати героев.

Сериал снят киностудиями letsplay.team и FakePublish при поддержке Института развития интернета.

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Заглавное фото: letsplay.team и FakePublish

Источник: «Чемпионат»

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