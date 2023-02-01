Сериал «Декстер: Новая кровь» не получит второй сезон, но франшизу не закроют

По информации источников издания TVLine, Showtime решила не продлевать сериал «Декстер: Новая кровь» на второй сезон. Напомним, «Новая кровь» — новый сериал про Декстера и продолжение оригинального шоу.

Такое решение телеканала называют как минимум странным, поскольку «Декстер: Новая кровь» — самый просматриваемый сериал в истории Showtime. Число зрителей составляет в среднем 8 млн человек в неделю. Несмотря на хорошие оценки, финал «Новой крови» не понравился почти никому.

Также источники TVLine сообщили, что на этом франшизу закрывать не собираются. Showtime вполне может разработать сериал про молодого Декстера Моргана, но официально об этом ещё не говорили.

Представители Showtime отказались комментировать данную информацию TVLine.