Фильм «Чёрная пантера 2» вышел в онлайне

Сегодня состоялась цифровая премьера фильма «Чёрная пантера: Ваканда навсегда». Картину можно посмотреть в сервисе Disney+, но в России он не работает.

Напомним, сиквел «Чёрной пантеры» стал последним фильмом пятой фазы киновселенной Marvel, а последним проектом стал спецвыпуск про Стражей Галактики. В «Ваканде навсегда» рассказывалось, как народ Ваканды переживал потерю короля Т'Чаллы и атаку со стороны другого народа под руководством Нэмора. Актёр Чедвик Боузман, играющий Чёрную пантеру, скончался ещё в 2018 году.

Ленту приняли смешанно, отмечая как хорошие стороны картины, так и отрицательные. По всему миру лента собрала более $ 840 млн.

Картину «Чёрная пантера: Ваканда навсегда» показывают и в российских кинотеатрах, но с озвучкой, которую сделали актёры из Казахстана.