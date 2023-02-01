Побочные задания, новые враги и изменённая Эшли: детали ремейка Resident Evil 4

Издание Game Informer поделилось порцией свежих деталей ремейка Resident Evil 4. Журналист провёл в игре пару часов и раскрыл некоторые подробности тайтла. Также появились и новые скриншоты.

По словам журналистов, Capcom полностью отказалась от QTE-фрагментов в тайтле. Таким образом авторы хотели приблизить Resident Evil 4 к современным хоррорам, в которых QTE нет. Ещё стало известно, что в игре будут побочные задания и другие вознаграждаемые активности.

Появятся и новые виды врагов, но Game Informer показало лишь одного из них — у монстра большая кувалда и бычья голова. Про остальных врагов умолчали.

Фото: Capcom

Ещё журналисты показали игровую карту, которая теперь напоминает карту из Resident Evil Village. Передвигаться по ней удобно и просто, отметила пресса.

Фото: Capcom

А ещё можно взглянуть на инвентарь Леона. Каких-то кардинальных отличий от инвентаря в том же ремейке Resident Evil 2 нет.

Фото: Capcom

Другие детали ремейка Resident Evil 4

В арсенале Леона появится новое оружие — арбалет

Леон сможет носить несколько ножей, поскольку при их использовании они будут ломаться

Одним из крупнейших изменений подверглась Эшли — дочь президента, которую поручили спасти Леону. Её больше не придётся прятать, однако отдавать указания всё же можно

Более того, у Эшли в ремейке не будет полосы здоровья, однако её могут ранить, поэтому придётся следить за состоянием девушки и всё равно спасать её от монстров

Лазерный прицел можно будет поставить в виде отдельного улучшения для оружия

Каждый босс из оригинальной Resident Evil 4 вернётся в ремейке, но битвы с ними будут выглядеть иначе

Авторы позаботились об игроках и добавили аж шесть схем управления, а одна из них полностью повторяет управление из оригинала

Журналисты отметили, что этот ремейк куда ближе к оригиналу, чем ремейки Resident Evil 2 и Resident Evil 3

Больше скриншотов

Фото: Capcom

Фото: Capcom

Фото: Capcom

Фото: Capcom

Фото: Capcom

Ролик Game Informer со свежим геймплеем

Видео доступно на YouTube-канале Game Informer. Права на видео принадлежат Capcom.

Релиз игры состоится 24 марта для ПК, PS4, PS5 и Xbox Series.