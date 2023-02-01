В The Sims 5 будет мультиплеер

EA поделилась новыми деталями The Sims 5, которая разрабатывается под кодовым названием Project Rene. Как рассказал геймдиректор Грэнт Родьек, в новой части серии геймеры смогут сыграть друг с другом в режиме совместной игры: обустраивать свои дома, общаться, работать и проводить досуг. При этом речь идёт именно о кооперативном взаимодействии — разработчики отдельно подчеркнули, что никакого The Sims Online они не планируют. Сколько именно симов смогут находиться в одной сессии, неизвестно.
Видео доступно на YouTube-канале The Sims. Права на видео принадлежат Electronic Arts
Также разработчик вновь напомнил, что The Sims 5 создаётся с прицелом на кроссплатформу: пользователи смогут сперва сыграть за своих симов на ПК, а затем переключиться на смартфоны и продолжить с того же места.
Релиз The Sims 5 состоится как минимум через несколько лет на ПК, консолях и на мобильных устройствах. Сейчас авторы тестируют раннюю альфа-версию проекта, которой первые игроки очень довольны.
- 1 февраля 2023
-
13:43
-
13:30
-
13:11
-
12:55
-
12:42
-
12:20
-
12:00
-
11:56
-
11:15
-
10:40
-
10:00
-
10:00
-
09:30
-
00:39
- 31 января 2023
-
22:02
-
21:31
-
21:28
-
21:12
-
20:22
-
20:22
-
20:11
-
19:32
-
18:55
-
18:21
-
18:15
-
18:10
-
17:49
-
17:20
-
16:52
-
16:36
-
16:36
-
16:05
-
16:03
-
15:41
-
15:30