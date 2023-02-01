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Netflix примет самые серьёзные меры против совместных аккаунтов

Netflix примет самые серьёзные меры против совместных аккаунтов
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Ещё в конце декабря стало известно, что Netflix запретит совместное использование паролей и аккаунтов вне дома. Похоже, первые шаги к этому уже сделаны. Появилась информация, как именно Netflix будет бороться с обменом паролей.

Согласно информации, теперь каждый месяц устройство, с которого осуществляется просмотр Netflix, должно быть зарегистрировано в основной Wi-Fi сети, которая находится дома. В противном случае аккаунт заблокируют.

Те, кто пользуется учётной записью другого человека, должен будет ежемесячно заходить на его аккаунт через домашнюю сеть. Netflix использует IP-адреса, идентификаторы устройств и активность учётной записи, чтобы определить, подключено ли устройство, вошедшее в аккаунт, к домашней сети.

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Netflix будет бороться с разделением паролей, чтобы повысить количество тех людей, которые купят подписку за свои деньги. Так компания хочет увеличить прибыль, однако аналитики считают, что это не поможет.

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