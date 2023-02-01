Netflix примет самые серьёзные меры против совместных аккаунтов

Ещё в конце декабря стало известно, что Netflix запретит совместное использование паролей и аккаунтов вне дома. Похоже, первые шаги к этому уже сделаны. Появилась информация, как именно Netflix будет бороться с обменом паролей.
Согласно информации, теперь каждый месяц устройство, с которого осуществляется просмотр Netflix, должно быть зарегистрировано в основной Wi-Fi сети, которая находится дома. В противном случае аккаунт заблокируют.
Те, кто пользуется учётной записью другого человека, должен будет ежемесячно заходить на его аккаунт через домашнюю сеть. Netflix использует IP-адреса, идентификаторы устройств и активность учётной записи, чтобы определить, подключено ли устройство, вошедшее в аккаунт, к домашней сети.
Netflix будет бороться с разделением паролей, чтобы повысить количество тех людей, которые купят подписку за свои деньги. Так компания хочет увеличить прибыль, однако аналитики считают, что это не поможет.
- 1 февраля 2023
-
13:43
-
13:30
-
13:11
-
12:55
-
12:42
-
12:20
-
12:00
-
11:56
-
11:15
-
10:40
-
10:00
-
10:00
-
09:30
-
00:39
- 31 января 2023
-
22:02
-
21:31
-
21:28
-
21:12
-
20:22
-
20:22
-
20:11
-
19:32
-
18:55
-
18:21
-
18:15
-
18:10
-
17:49
-
17:20
-
16:52
-
16:36
-
16:36
-
16:05
-
16:03
-
15:41
-
15:30