Экшен Redfall от авторов Prey потребует постоянного подключения к интернету
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Bethesda обновила официальный FAQ грядущего кооперативного экшена Redfall. Из него стало известно, что даже для одиночного прохождения пользователю необходимо постоянное соединение с интернетом: без него геймер попросту не сможет играть дальше.
Кроме того, для игры на ПК также нужно будет создать аккаунт Bethesda и соединить его с профилем Steam или Xbox. Нечто похожее уже было в прошлых играх Arkane, включая Doom Eternal.
Redfall выходит 2 мая на ПК и Xbox Series. Шутер также войдёт в подписку Game Pass прямо в день релиза, однако для доступа к расширенному изданию Hero Pass геймерам придётся доплатить отдельно. Ранее Arkane опубликовала системные требования игры: для запуска понадобится видеокарта не слабее GeForce GTX 1070.
Новость по темеРаскрыты минимальные системные требования кооп-шутера Redfall
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