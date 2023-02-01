Официально: королевскую битву Rumbleverse закроют 28 февраля

Пару дней назад известный журналист Том Хендерсон сообщил, что Epic Games закроет свою королевскую битву Rumbleverse. На момент информации авторы её никак не комментировали, однако позже появилось официальное сообщение от Epic Games.

Компания подтвердила, что закроет Rumbleverse. Это случится уже 28 февраля. Игроки, потратившие деньги на проект, могут оформить их возврат. Это касается тех, кто, к примеру, купил боевой пропуск.

Студия Iron Galaxy и Epic Games с сожалением сообщают, что второй сезон станет последним для Rumbleverse. Этот проект был результатом любви и труда. Мы хотели создать новый опыт в популярном и высококонкурентном жанре. Если вы были частью этого путешествия, мы благодарим вас — независимо от того, участвовали ли вы в первом игровом тестировании после нашего показа или просто впервые выстрелили из пушки.

Rumbleverse — бесплатная королевская битва с элементами браулера, в которой принимают участие сразу 40 игроков. На фоне других представителей жанра этот тайтл банально не выдержал конкуренции и не нашёл свою аудиторию.