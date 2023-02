Илон Маск и глава Amazon Джефф Безос в восторге от сериала The Last of Us

Сериал The Last of Us по одноимённой игре впечатляет не только обычных зрителей, но и богатейших людей на планете. После выхода третьего эпизода своё мнение о шоу высказал Джефф Безос, глава Amazon. Он остался под большим впечатлением от актёрской игры Ника Оффермана и сценарной работы Крэйга Мэйзина и Нила Дракманна.

Чуть позже с ним согласился Илон Маск, нынешний глава «Твиттера» и Tesla. Он назвал отличным не только шоу, но и оригинальную игру.

Фото: Twitter

Третий эпизод The Last of Us невероятный. Я в восторге от актёрской игры Ника Оффермана. Потрясающе.



Отличная игра, отличный сериал.

Следующий эпизод The Last of Us выйдет 6 февраля. Премьера финала состоится 12 марта. HBO уже продлила шоу на второй сезон.