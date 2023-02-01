Илон Маск и глава Amazon Джефф Безос в восторге от сериала The Last of Us
Поделиться
Сериал The Last of Us по одноимённой игре впечатляет не только обычных зрителей, но и богатейших людей на планете. После выхода третьего эпизода своё мнение о шоу высказал Джефф Безос, глава Amazon. Он остался под большим впечатлением от актёрской игры Ника Оффермана и сценарной работы Крэйга Мэйзина и Нила Дракманна.
Чуть позже с ним согласился Илон Маск, нынешний глава «Твиттера» и Tesla. Он назвал отличным не только шоу, но и оригинальную игру.
Фото: Twitter
Третий эпизод The Last of Us невероятный. Я в восторге от актёрской игры Ника Оффермана. Потрясающе.
Отличная игра, отличный сериал.
Следующий эпизод The Last of Us выйдет 6 февраля. Премьера финала состоится 12 марта. HBO уже продлила шоу на второй сезон.
Комментарии
- 1 февраля 2023
-
15:01
-
14:50
-
14:15
-
14:10
-
13:43
-
13:30
-
13:11
-
12:55
-
12:42
-
12:20
-
12:00
-
11:56
-
11:15
-
10:40
-
10:00
-
10:00
-
09:30
-
00:39
- 31 января 2023
-
22:02
-
21:31
-
21:28
-
21:12
-
20:22
-
20:22
-
20:11
-
19:32
-
18:55
-
18:21
-
18:15
-
18:10
-
17:49
-
17:20
-
16:52
-
16:36
-
16:36
Партнерский контент