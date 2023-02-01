«Первый фильм был лишь вступлением». Дэйв Батиста — о «Дюне 2»

Недавно актёр Дэйв Батиста пообщался с журналистом издания Collider и поделился своими впечатлениями от работы над второй частью «Дюны», которую, как и первую часть, снял Дени Вильнёв.

По словам актёра, вторая часть получилась наиболее жестокой и напряжённой. При этом у персонажа Дэйва, Глоссу Раббана, тоже будет более важная роль.

Первый фильм лишь вступление. Во втором фильме происходит очень много всего. Он наиболее жестокий и напряжённый. Конечно, есть и абсурдный юмор, но в целом вторая часть намного насыщеннее. Моя роль тоже стала больше, как и роль Глосса Раббана.

Сюжет фильма посвятят Полу Атрейдесу и его становлению среди местных жителей. К главным ролям вернутся все актёры из первой части. Новичками станут Флоренс Пью и Остин Батлер — они сыграют принцессу Ирулан Коррино и Фейд-Раута Харконнена соответственно.

Вторая часть «Дюны» выйдет 3 ноября этого года.