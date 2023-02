Аврил Лавин, Depeche Mode и другие — вышел саундтрек сериала The Last of Us

HBO опубликовал на Spotify официальный саундтрек сериала The Last of Us. В него вошли треки, которые уже звучали в шоу. Например, песня Never Let Me Down Again культовой группы Depeche Mode, а также сингл Аврил Лавин под названием Tomorrow. В плейлисте есть и песня White Flag, которую написала и спела британская певица Dido, — она прозвучит в новых эпизодах.

Нельзя не отметить и сингл Long Long Time от знаменитой кантри-рок исполнительницы Линды Ронстадт.

При этом большая часть саундтрека — это музыкальные зарисовки композитора Густаво Сантаолальи. Их можно услышать и в оригинальных играх.

Плейлист саундтрека сериала The last of Us

Фото: Spotify

Фото: Spotify

Фото: Spotify

Фото: Spotify

К сожалению, Spotify в прошлом году ушёл с российского рынка. Сервис на территории РФ недоступен.

Следующий эпизод The Last of Us выйдет 6 февраля. А премьера финала состоится 12 марта. HBO уже продлила шоу на второй сезон.