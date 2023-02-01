Сарик Андреасян снимет экранизацию книги «Дядя Фёдор, пёс и кот»

Сарик Андреасян решил экранизировать книгу Эдуарда Успенского «Дядя Фёдор, пёс и кот». Режиссёр рассказал об этом в своих соцсетях. По его словам, переговоры о покупке прав шли несколько месяцев.

Съёмки Сарик начнёт в следующем году. Пока неизвестна ни дата премьеры, ни актёрский состав.

Последние несколько месяцев мы вели переговоры о покупке прав на экранизацию книги Эдуарда Успенского «Дядя Фёдор, пёс и кот». Хотел бы сказать большое спасибо Елене Борисовне Успенской за доверие!



Теперь можно объявить о том, что фильму о приключениях дяди Фёдора в Простоквашино быть. Уже в следующем году мы приступим к съёмкам! Всем спасибо! Обещаем не подвести ожидания детей и взрослых всей страны!

Книга Эдуарда Успенского «Дядя Фёдор, пёс и кот» вышла в 1974 году. А в 1972-м при участии писателя был создан одноимённый диафильм. По мотивам книги вышло несколько небольших мультсериалов, последний из которых увидел свет в 2018 году. Дядя Фёдор и его друзья также фигурировали в различных повестях и театральных спектаклях.