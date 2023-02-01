Вышел обзорный трейлер Atomic Heart с новыми деталями экшена

Mundfish выпустила обзорный трейлер Atomic Heart, в котором показала новые кадры геймплея и раскрыла некоторые детали проекта. Так, события игры развернутся в альтернативном 1955 году на секретной военной базе, где производят роботов. Главным антагонистом выступит учёный Дмитрий Сечинов, который открыл жидкий полимер и на его основе создал андроидов с искусственным интеллектом. В какой-то момент роботы выходят из-под контроля и начинают массово убивать сотрудников комплекса.

Трейлер на русском языке

Трейлер на английском языке

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Mundfish

Главным героем выступит элитный солдат, который должен раскрыть детали происшествия и вернуть роботов в обычную стезю. В этом ему поможет ИИ по имени Чарльз, вшитый в силовую перчатку персонажа. Именно с его помощью герой сможет взламывать роботов, пользоваться способностями, сканировать территорию и узнавать новые подробности о мире игры. Авторы обещают около 25 часов геймплея, состоящего из сражений, исследования локаций и решения головоломок.

Релиз Atomic Heart состоится 21 февраля 2023 года на ПК, консолях PlayStation и Xbox. В России игра станет эксклюзивом магазина VK Play.