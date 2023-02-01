«Наше наследие в твоих руках». Вышел релизный трейлер Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру»
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Warner Bros. выпустила финальный трейлер Hogwarts Legacy. В ролике показали сюжетную завязку грядущей игры по «Гарри Поттеру», продемонстрировали красоты и знакомые пейзажи Хогвартса, а также вновь напомнили о главных злодеях игры: гоблине Ранроке и тёмном маге Викторе Руквуде. У обоих есть свои планы на главного героя, который обладает некой магической силой.
Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Warner Bros.
До релиза Hogwarts Legacy остаётся совсем немного: уже 7 февраля обладатели расширенного издания смогут начать своё путешествие по вселенной «Гарри Поттера» конца XIX века.
Ранее авторы также выпустили кинематографический трейлер новинки с заветным письмом из Хогвартса.
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