Звезда «Уэнсдей» Дженна Ортега с трудом переживает смерть Лизы Лоринг

На днях в возрасте 64 лет умерла актриса Лиза Лоринг. Она стала первой исполнительницей роли Уэнсдей Аддамс в истории кинематографа. Звезда сериала «Уэнсдей» Дженна Ортега в своих соцсетях опубликовала две фотографии Лизы в образе героини, написав, что смерть коллеги полностью её опустошила, но она очень ей благодарна.

Абсолютно опустошена. Спасибо за всё.

Новость по теме Умерла Лиза Лоринг — первая актриса, сыгравшая Уэнсдей Аддамс

Лиза Лоринг в образе Уэнсдей Аддамс

Лиза Лоринг в образе Уэнсдей Аддамс Фото: ABC photo archives/Getty Images

Причиной смерти Лизы стал обширный инсульт. После него актриса была подключена к аппарату жизнеобеспечения, но в итоге семья Лоринг приняла решение отключить женщину от него.

Лиза Лоринг воплотила образ Уэнсдей в сериале «Семейка Аддамс», который показывали с 1964 по 1966 годы. Также она сыграла персонажа в фильме «Хэллоуин с новой семейкой Аддамс» 1977 года.