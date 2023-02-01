Звезда «Уэнсдей» Дженна Ортега с трудом переживает смерть Лизы Лоринг
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На днях в возрасте 64 лет умерла актриса Лиза Лоринг. Она стала первой исполнительницей роли Уэнсдей Аддамс в истории кинематографа. Звезда сериала «Уэнсдей» Дженна Ортега в своих соцсетях опубликовала две фотографии Лизы в образе героини, написав, что смерть коллеги полностью её опустошила, но она очень ей благодарна.
Абсолютно опустошена. Спасибо за всё.
Новость по темеУмерла Лиза Лоринг — первая актриса, сыгравшая Уэнсдей Аддамс
Лиза Лоринг в образе Уэнсдей Аддамс
Лиза Лоринг в образе Уэнсдей Аддамс
Фото: ABC photo archives/Getty Images
Причиной смерти Лизы стал обширный инсульт. После него актриса была подключена к аппарату жизнеобеспечения, но в итоге семья Лоринг приняла решение отключить женщину от него.
Лиза Лоринг воплотила образ Уэнсдей в сериале «Семейка Аддамс», который показывали с 1964 по 1966 годы. Также она сыграла персонажа в фильме «Хэллоуин с новой семейкой Аддамс» 1977 года.
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