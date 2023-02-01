Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Звезда «Уэнсдей» Дженна Ортега с трудом переживает смерть Лизы Лоринг

Звезда «Уэнсдей» Дженна Ортега с трудом переживает смерть Лизы Лоринг
Комментарии

На днях в возрасте 64 лет умерла актриса Лиза Лоринг. Она стала первой исполнительницей роли Уэнсдей Аддамс в истории кинематографа. Звезда сериала «Уэнсдей» Дженна Ортега в своих соцсетях опубликовала две фотографии Лизы в образе героини, написав, что смерть коллеги полностью её опустошила, но она очень ей благодарна.

Абсолютно опустошена. Спасибо за всё.
Новость по теме
Умерла Лиза Лоринг — первая актриса, сыгравшая Уэнсдей Аддамс

Лиза Лоринг в образе Уэнсдей Аддамс

Лиза Лоринг в образе Уэнсдей Аддамс

Лиза Лоринг в образе Уэнсдей Аддамс

Фото: ABC photo archives/Getty Images

Причиной смерти Лизы стал обширный инсульт. После него актриса была подключена к аппарату жизнеобеспечения, но в итоге семья Лоринг приняла решение отключить женщину от него.

Лиза Лоринг воплотила образ Уэнсдей в сериале «Семейка Аддамс», который показывали с 1964 по 1966 годы. Также она сыграла персонажа в фильме «Хэллоуин с новой семейкой Аддамс» 1977 года.
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023