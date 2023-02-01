Звезда «Уэнсдей» Дженна Ортега стала новым лицом adidas

Звезда сериала «Уэнсдей» Дженна Ортега стала амбассадором adidas. Представители компании отметили, что их и актрису объединяет общее стремление развивать культуру нового поколения. Ортега стала лицом абсолютно нового бренда корпорации. Подробности коллаборации топ-менеджеры раскроют позже в этом году.

Фото: Adidas

adidas также напомнил, что Дженна — ярая футбольная фанатка, которая увлекается спортом и йогой. По их словам, она делает то, во что верит, и вкладывает в это всю свою силу. Поэтому она идеальный амбассадор. Ортега, в свою очередь, заявила, что её любовь к adidas тянется из далёкого прошлого — в её гардеробе всегда была, есть и будет одежда этого бренда.

Моя любовь к adidas уходит корнями в далёкое прошлое. Компания всегда присутствовала в спорте, музыке и культуре. И продолжает оставаться новатором во многих областях. В детстве для меня всегда были актуальны кроссовки и футболки adidas, и по сей день большая часть моего гардероба состоит из культовых трёх полосок.



Для меня большая честь стать частью этой легендарной семьи создателей перемен и лицом её нового бренда. Не могу дождаться, чтобы показать вам это, ребята.