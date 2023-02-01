Alan Wake 2 — самая масштабная и амбициозная игра в истории Remedy

Креативный директор и сценарист мистического экшена Alan Wake 2 Сэм Лейк заявил, что эта игра — крупнейший проект за всю историю студии Remedy.

В течение многих лет мечта о создании Alan Wake 2 становилась всё амбициознее. Это наш самый крупный проект. Чтобы он получился, много разных факторов должны сойтись воедино.

Лейк отметил, что история Алана Уэйка «с годами продолжала расти и развиваться», даже когда Remedy создавала новые игры с оригинальными концепциями. Quantum Break помогла поместить все игры студии в единую вселенную. А Control позволила авторам «расставить всё по своим местам».

По словам Уэйка, он вынашивает идею сиквела Alan Wake более 13 лет. Точная дата его релиза до сих пор неизвестна. Осенью прошлого года Remedy заявляла, что игра точно выйдет в этом году.