Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Amnesia: The Bunker перенесли с марта на май

Amnesia: The Bunker перенесли с марта на май
Комментарии

Студия Frictional Games в социальных сетях объявила о переносе хоррора Amnesia: The Bunker. Изначально выпустить игру хотели в марте, но теперь выход ожидается 16 мая — тайтл передвинули на два месяца.

Причина переноса — болезни, с которыми столкнулись авторы в ходе зимы. По словам Frictional Games, в студии работает не так много людей, поэтому подобное сильно влияет на общее производство. Также разработчики отметили, что не хотят торопиться и выпускать проект лишь для галочки.

Фото: Frictional Games

Amnesia: The Bunker — новая часть культовой хоррор-франшизы Amnesia, но со значительными изменениями в геймплее. Так, появится возможность стрелять из револьвера и взаимодействовать с большим количеством предметов.

Amnesia: The Bunker выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

В феврале выходит масса крутых игр, придётся выбирать — «Гарри Поттер» или Atomic Heart? В феврале выходит масса крутых игр, придётся выбирать — «Гарри Поттер» или Atomic Heart?
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023