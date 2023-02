Начались съёмки экранизации хоррора Five Nights at Freddyʼs

Основатель кинокомпании Blumhouse Productions Джейсон Блум сообщил, что начались съёмки экранизации хоррора Five Nights at Freddyʼs. Сколько они продлятся, неизвестно.

Также Блум опубликовал первое фото со съёмок. Правда, ничего интересного на нём нет — лишь производственные процессы.

Фото: Twitter

Известно, что Мэттью Лиллард («Скуби-Ду», «Крик») исполнит роль Фиолетового человека — антагониста франшизы. Также в фильме снимется Джош Хатчерсон, известный по фильмам «Голодные игры» и «Мост в Терабитию».

Five Nights at Freddyʼs — хоррор-франшиза, которая зародилась в 2014 году. Суть игры в том, чтобы выжить несколько ночей в определённом месте и не попасться злобным аниматроникам в виде животных. В 2021 году вышла Five Nights at Freddy’s: Security Breach — игра стала тринадцатой игрой во франшизе и девятой частью в основной серии.