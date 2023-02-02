Discord и другие фишки новой прошивки PS5. Её уже тестируют

Sony в блоге PlayStation объявила о начале тестирования новой крупной прошивки для PS5. Её главным нововведением станет голосовой чат Discord. Также с апдейтом улучшат интерфейс и добавят другие фишки.

Приглашение на закрытую бета-версию прошивки получат жители США, Канады, Японии, Великобритании, Германии и Франции.

Что появится в свежей прошивке PS5

Sony добавит поддержку технологии VRR для разрешения 1440p — это можно будет включить в настройках.

Фото: Sony

Как мы отмечали выше, со свежим апдейтом в PS5 добавят Discord. Как это будет выглядеть, можно посмотреть на скриншоте ниже. Если ранее вы связывали аккаунты PSN и Discord, то вам нужно будет сделать это снова.

Фото: Sony

Компания улучшит многие части интерфейса и сделает его приятнее. На странице игры справа будет аккуратно отображаться ваш прогресс в ней и количество наигранных часов.

Фото: Sony

Появятся новые фильтры для библиотеки игр. Находить проекты для PS VR, а также игры для PS VR2, станет намного проще.

Фото: Sony

Игроки смогут вручную отправлять различные медиаматериалы с PS5 в мобильное приложение PlayStation.

Sony поработала над тем, чтобы переносить сохранения с PS4 на PS5 стало ещё проще.

Обновить прошивку DualSense можно будет без провода — ранее апдейты загружались только с ним.

Выход обновления ожидается в начале марта для всех владельцев PS5.