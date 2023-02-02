Team Spirit ждёт соперника — расписание второго дня IEM Katowice 2023 по CS:GO
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Сегодня, 2 февраля, на глобальном чемпионате Intel Extreme Masters Katowice 2023 по CS:GO начнутся матчи нижней сетки предварительного этапа Play-In.
Это значит, что проигравшие закончат выступление на турнире, заработав по $ 2,5 тыс. Победители матчей первого раунда завтра сыграют за выход в основную групповую стадию — с FURIA. Fnatic, Spirit и ENCE соответственно.
Расписание матчей IEM Katowice 2023 на 2 февраля:
- 18:00. paiN Gaming (Бразилия) — IHC Esports (Монголия);
- 18:00. Grayhound Gaming (Австралия) — MiBR (Бразилия);
- 21:30. Evil Geniuses (США) — Sprout (Дания);
- 21:30. Permitta Esports (Польша) — Complexity Gaming (США).
Intel Extreme Masters Katowice 2023 — первый топ-турнир года по шутеру CS:GO, который проходит в Польше с 1 по 12 февраля. В соревнованиях принимают участие все ведущие команды, которые разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.
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