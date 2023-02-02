В России подорожали Crusader Kings 3, Stellaris и другие игры Paradox

Шведский издатель Paradox Interactive повысил цены на свои игры в Steam во многих странах по всему миру, включая Россию, Казахстан и Турцию. Изменения коснулись лишь флагманских серий и дополнений — пока неясно, поднимется ли стоимость других проектов компании.

Ранее в Paradox отмечали, что продолжат корректировать цены в регионах в зависимости от экономической ситуации в стране. Именно поэтому в Перу, Коста-Рике и Сингапуре цены, наоборот, снизились.

Новые цены на игры Paradox в Steam

Россия

Crusader Kings 3 — 1600 рублей (было 930 рублей)

— 1600 рублей (было 930 рублей) Hearts of Iron 4 — 1300 рублей (было 699 рублей)

— 1300 рублей (было 699 рублей) Stellaris — 1300 рублей (было 699 рублей)

— 1300 рублей (было 699 рублей) Europa Universalis 4 — 1300 рублей (было 699 рублей)

— 1300 рублей (было 699 рублей) Cities: Skylines — 1100 рублей (было 499 рублей)

Турция

Crusader Kings 3 — 425 лир (было 99 лир)

— 425 лир (было 99 лир) Hearts of Iron 4 — 340 лир (было 79 лир)

— 340 лир (было 79 лир) Stellaris — 340 лир (было 79 лир)

— 340 лир (было 79 лир) Europa Universalis 4 — 340 лир (было 79 лир)

— 340 лир (было 79 лир) Cities: Skylines — 280 лир (было 65 лир)

Казахстан