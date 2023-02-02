В России подорожали Crusader Kings 3, Stellaris и другие игры Paradox
Поделиться
Шведский издатель Paradox Interactive повысил цены на свои игры в Steam во многих странах по всему миру, включая Россию, Казахстан и Турцию. Изменения коснулись лишь флагманских серий и дополнений — пока неясно, поднимется ли стоимость других проектов компании.
Ранее в Paradox отмечали, что продолжат корректировать цены в регионах в зависимости от экономической ситуации в стране. Именно поэтому в Перу, Коста-Рике и Сингапуре цены, наоборот, снизились.
Новые цены на игры Paradox в Steam
Россия
- Crusader Kings 3 — 1600 рублей (было 930 рублей)
- Hearts of Iron 4 — 1300 рублей (было 699 рублей)
- Stellaris — 1300 рублей (было 699 рублей)
- Europa Universalis 4 — 1300 рублей (было 699 рублей)
- Cities: Skylines — 1100 рублей (было 499 рублей)
Турция
- Crusader Kings 3 — 425 лир (было 99 лир)
- Hearts of Iron 4 — 340 лир (было 79 лир)
- Stellaris — 340 лир (было 79 лир)
- Europa Universalis 4 — 340 лир (было 79 лир)
- Cities: Skylines — 280 лир (было 65 лир)
Казахстан
- Crusader Kings 3 — 11700 тенге (было 7800 тенге)
- Hearts of Iron 4 — 9300 тенге (было 6100 тенге)
- Stellaris — 9300 тенге (было 6100 тенге)
- Europa Universalis 4 — 9300 тенге (было 6100 тенге)
- Cities: Skylines — 7600 тенге (было 5000 тенге)
Комментарии
- 2 февраля 2023
-
13:57
-
13:50
-
13:36
-
13:07
-
13:06
-
12:42
-
12:36
-
12:33
-
11:57
-
11:39
-
11:17
-
10:33
-
10:00
-
09:30
- 1 февраля 2023
-
23:25
-
21:44
-
21:23
-
20:59
-
20:26
-
20:13
-
20:02
-
19:57
-
19:51
-
19:31
-
18:53
-
18:15
-
17:42
-
17:13
-
16:55
-
16:48
-
16:28
-
16:10
-
16:10
-
15:35
-
15:25
Партнерский контент