На ПК нашли способ повысить FPS в ремейке Dead Space

Пользователь Reddit под ником sxKYLE рассказал, что ему удалось повысить производительность в ремейке Dead Space с помощью Resizable BAR. Это технология NVIDIA, который даёт центральному процессору системы доступ ко всему объёму видеопамяти. Она доступна на видеокартах RTX 30 и 40-й серий с определёнными CPU и по умолчанию отключена в играх.

SxKYLE заявил, что с включенной Resizable BAR производительность на сборке с процессором i7-9700K и видеокартой RTX 4080 на максимальных настройках выросла на 30 кадров в секунду: с 90 FPS до 120 FPS.

90 кадров без ReBAR 120 кадров с ReBAR

В комментариях под постом автора представитель NVIDIA объяснил, почему Resizable BAR не используется во всех играх для поднятия производительности. По словам сотрудника, технология даёт прирост лишь в некоторых случаях и далеко не у всех игроков, а где-то она и вовсе может просесть. Поэтому по умолчанию функция выключена.

Сейчас NVIDIA тестирует технологию в Dead Space, и если она покажет заметный прирост на многих конфигурациях, то её могут включить в один из будущих драйверов по умолчанию.