Никита Ефремов — на первом кадре фильма о создании культового «Тетриса»
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Издание Deadline поделилось первым кадром из байопика «Тетрис». Картина посвящена истории создания культовой одноимённой игры, которую разработал советский программист Алексей Пажитнов. Разработчика в ленте сыграл русский актёр Никита Ефремов («Лето»), а роль продавца видеоигр Хэнка Роджерса, который распространил российскую головоломку за Западе, исполнил Тэрон Эджертон («Kingsman: Секретная служба»).
Первое фото из байопика «Тетрис»
Фото: Deadline
«Тетрис» поставил режиссёр Джон С. Бэрд («Грязь»). Премьера ленты состоится на кинофестивале South by Southwest в марте этого года. Позже фильм станет доступен в онлайн-кинотеатре Apple TV+. Сюжет сосредоточится на продавце игр Хэнке Роджерсе, Алексее Пажитнове и на истории продвижения «Тетриса» во всём мире.
«Тетрис» вышел в 1984 году. Это игра — головоломка, которая строится на использовании геометрических фигур, состоящих из расположенных различным образом четырёх квадратов. Вскоре после выхода она обрела бешеную популярность во всём мире.
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