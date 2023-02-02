«Спасибо вам». Создатель оригинальной Dead Space поблагодарил авторов ремейка

Недавно вышел ремейк Dead Space — он получится отличным, поскольку авторам удалось расширить сюжет оригинала и добавить в него много свежих деталей. О ремейке высказался «отец» Dead Space Глен Скофилд.

Скофилд поблагодарил всех, кто был причастен к созданию оригинала, и отметил работу EA Motive. По словам Глена, им удалось с уважением и любовью подойти к разработке ремейка. Скофилд этому, несомненно, рад.

Фото: LinkedIn

Всем вам, кто работал над оригиналом, спасибо за ваш вклад в создание потрясающей игры. Она выдержала испытание временем. И EA Motive, спасибо вам за вашу заботу о добросовестном переосмыслении игры. Поздравляю!

Ремейк Dead Space доступен на ПК, PS5 и Xbox Series. В игре нет поддержки русского языка.