«Спасибо вам». Создатель оригинальной Dead Space поблагодарил авторов ремейка
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Недавно вышел ремейк Dead Space — он получится отличным, поскольку авторам удалось расширить сюжет оригинала и добавить в него много свежих деталей. О ремейке высказался «отец» Dead Space Глен Скофилд.
Скофилд поблагодарил всех, кто был причастен к созданию оригинала, и отметил работу EA Motive. По словам Глена, им удалось с уважением и любовью подойти к разработке ремейка. Скофилд этому, несомненно, рад.
Фото: LinkedIn
Всем вам, кто работал над оригиналом, спасибо за ваш вклад в создание потрясающей игры. Она выдержала испытание временем. И EA Motive, спасибо вам за вашу заботу о добросовестном переосмыслении игры. Поздравляю!
Ремейк Dead Space доступен на ПК, PS5 и Xbox Series. В игре нет поддержки русского языка.
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