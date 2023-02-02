Продолжение «Футурамы» выйдет летом

В начале прошлого года стало известно, что новый, восьмой по счёту сезон мультсериала «Футурама» выйдет на канале Hulu. В нём будет всего 20 эпизодов. На днях актриса Лорен Том, которая озвучивает в проекте Эми, заявила, что новый сезон культового шоу начнёт выходить летом этого года.

Новые серии должны выйти этим летом! Не могу дождаться, когда вы их увидите!

Над новым сезоном работают создатели шоу — Дэвид Сэмюэл Коэн и Мэтт Гроунинг. К своим ролям вернулись практически все актёры озвучки, включая Билли Уэста, Кэти Сагал, Фила Ламарра, Мориса Ламарша и Джона Ди Маджио.

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«Футурама» сначала выходила с 1999 по 2003 год, а затем её возродили в 2010 году ещё на два сезона. Всего успели выпустить 124 эпизода в семи сезонах. Последняя на сегодня серия вышла в сентябре 2013 года.