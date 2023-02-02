Барри, Айрис и другие — на первых кадрах финального сезона сериала «Флэш»

Канал The CW поделился кадрами из первого эпизода финального сезона сериала «Флэш». Дебютная серия выйдет в эфир 8 февраля. Концепцией она будет напоминать фильм «День сурка» — Барри и Айрис окажутся «запертыми» в постоянно повторяющемся дне.

В первой серии финального сезона сериала «Флэш» авторы представят ещё одного антагониста, с которым придётся бороться главному герою.

Фотографии первого эпизода финального сезона сериала «Флэш»

Флэш

Фото: The CW

Фото: The CW

Барри

Фото: The CW

Фото: The CW

Флэш и Айрис

Фото: The CW

Аллегра

Фото: The CW

Честер

Фото: The CW

Сюжет финального сезона стартует практически сразу после противостояния с обратным Флэшем. Главный герой ещё сильнее сближается со своей возлюбленной, Айрис Уэст, но на его долю выпадает самое суровое испытание в жизни.

«Флэш» рассказывает про парня по имени Барри Аллен, который получает суперсилы и становится самым быстрым человеком во Вселенной. У шоу много фанатов — Флэш в исполнении Гастина нравится им куда больше, чем когда его играл скандальный Эзра Миллер в фильмах DC.