Барри, Айрис и другие — на первых кадрах финального сезона сериала «Флэш»

Канал The CW поделился кадрами из первого эпизода финального сезона сериала «Флэш». Дебютная серия выйдет в эфир 8 февраля. Концепцией она будет напоминать фильм «День сурка» — Барри и Айрис окажутся «запертыми» в постоянно повторяющемся дне.
В первой серии финального сезона сериала «Флэш» авторы представят ещё одного антагониста, с которым придётся бороться главному герою.
Фотографии первого эпизода финального сезона сериала «Флэш»
Флэш
Фото: The CW
Фото: The CW
Барри
Фото: The CW
Фото: The CW
Флэш и Айрис
Фото: The CW
Аллегра
Фото: The CW
Честер
Фото: The CW
Сюжет финального сезона стартует практически сразу после противостояния с обратным Флэшем. Главный герой ещё сильнее сближается со своей возлюбленной, Айрис Уэст, но на его долю выпадает самое суровое испытание в жизни.
«Флэш» рассказывает про парня по имени Барри Аллен, который получает суперсилы и становится самым быстрым человеком во Вселенной. У шоу много фанатов — Флэш в исполнении Гастина нравится им куда больше, чем когда его играл скандальный Эзра Миллер в фильмах DC.
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