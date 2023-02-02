Сюжет Death Stranding 2 будет посвящён героине Эль Фаннинг

В 22-м выпуске подкаста Brain Structure, который ведёт Хидео Кодзима, приняла участие Эль Фаннинг. Геймдизайнер и актриса рассказали о своём знакомстве и о том, насколько важная роль героине Фаннинг отведена в Death Stranding 2.

Кодзима давно мечтал поработать с Эль Фаннинг — он признался, что пересмотрел все фильмы с её участием. Их познакомил близкий друг Хидео — режиссёр Николас Виндинг Рёфн, который в своё время дал актрисе главную роль в картине «Неоновый демон».

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Николас сказал мне, что Хидео — настоящий гений и он хочет, чтобы я приняла участие в создании его игры. Потом я осознала, что хочу стать частью его проекта. Мы пообщались в Zoom — они рассказали мне о сюжете Death Stranding 2, но пока я должна держать его в секрете.

Фаннинг отметила, что до знакомства с Кодзимой она не очень увлекалась играми. Но сюжет Death Stranding 2 настолько её поразил, что она сразу дала согласие на участие в проекте. Знаменитый продюсер и журналист Джефф Кили, который тоже беседовал в подкасте с актрисой и Кодзимой, отметил, что Эль Фаннинг в сиквеле Death Stranding играет центральную роль. А Хидео написал сюжет под её персонажа.

Точная дата выхода Death Stranding 2 до сих пор неизвестна. По слухам, релиз запланирован на 2024 год.