Джеймс Кэмерон показал первые кадры эксперимента по спасению Джека в «Титанике»

Многие фанаты фильма «Титаник» до сих пор уверены, что Джек (Леонардо Ди Каприо) тоже мог выжить в финале картины, если бы залез на плавучую дверь, на которой лежала Роуз (Кейт Уинслет). Режиссёр Джеймс Кэмерон давно опроверг эти домыслы, а в грядущем документальном фильме «Титаник: 25 лет спустя с Джеймсом Кэмероном» он с группой учёных подробно воссоздал эту сцену. Чтобы в очередной раз «успокоить» поклонников его творчества.

Фильм ещё не вышел, но кадры эксперимента с плавучей дверью Кэмерон показал на шоу «Доброе утро, Америка». Для документальной ленты Джеймс и команда учёных опробовали четыре разных сценария, в одном из них герою Леонардо Ди Каприо действительно удалось взобраться на плавучую дверь.

Ролик с экспериментом с плавучей дверью из фильма «Титаник: 25 лет спустя с Джеймсом Кэмероном»

В одном из вариантов сценария Джеку и Роуз удаётся забраться на плот, но оба оказываются погружены в ледяную воду. Затем актёрам всё же удаётся занять положение, при котором их верхняя часть тела — и жизненно важные органы — вне воды, что увеличивает их шансы на выживание.

Фото: National Geographic

Кэмерон признал, что Джек мог бы выжить, но для этого должно было сложиться много самых разных переменных. Герой в первую очередь думал о безопасности Роуз.

Он мог бы продержаться до прибытия спасательной шлюпки. Джек мог бы выжить, но есть много переменных. Он мыслил так: «Я не сделаю ни одной вещи, которая поставит её жизнь под угрозу». Это на 100% соответствует его характеру.

Фото: 20th Century Fox

Кейт Уинслет, в свою очередь, уверена, что Роуз и Джек не выжили бы, если герой Ди Каприо тоже залез на плавучую дверь.

Я не верю, что мы выжили бы, если бы оба забрались на ту дверь. Думаю, он бы уместился, но она бы опрокинулась — это не самая удачная идея. В таком случае этот «плот» точно не удержался бы на плаву.

Премьера документальной ленты «Титаник: 25 лет спустя с Джеймсом Кэмероном» состоится на канале National Geographic 10 февраля.