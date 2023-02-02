10 минут скандального блокбастера The Day Before. Так игра всё-таки существует?

Студия Fntastic наконец показала первый настоящий геймплей экшена The Day Before. Изначально ролик должны были выпустить ещё в конце января, однако показ отложили из-за проблем с правами.
Авторы показали сразу 10 минут игрового процесса: передвижение по пригороду в сторону КПП большого города, крафтинг, интерфейс инвентаря, небольшой бой с заражёнными, «загадку» на отключение сигнализации и передвижение по мегаполису под покровом ночи.
Видео доступно на YouTube-канале Fntastic. Права на видео принадлежат Fntastic.
Свежие скриншоты
Фото: Fntastic
Фото: Fntastic
Фото: Fntastic
The Day Before должна была выйти 1 марта на ПК, но разработчики отложили игру, поскольку кто-то сумел до них завладеть правами на торговую марку в США. Позже студия призналась, что перенос планировался изначально для повышения качества игры. Теперь экшен хотят выпустить 10 ноября — если компания не отложит игру ещё раз.
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