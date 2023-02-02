Слух: новые детали и дата выхода «Росомахи» от Insоmniac

Известный журналист инсайдер Джефф Грабб раскрыл некоторые подробности новой игры про Росомаху, которую разрабатывает Insomniac Games.

Игра получит рейтинг Mature (17+). Поэтому, скорее всего, в приключении будет много кровавых сцен. Сейчас релиз экшена запланирован на осень 2024 года, но премьеру могут сместить на 2025-й. По словам Грабба, дата выхода напрямую зависит от продвижения авторов в разработке.

В игре не будет полноценного и большого открытого мира. Джефф, ссылаясь на свои источники, утверждает, что в новом приключении Росомахи будут довольно прямолинейные, но разнообразные и обширные уровни — левел-дизайн походит на устройство мира в перезапуске God of War (2018).

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Игру про Росомаху анонсировали в сентябре 2021 года во время крупной презентации PlayStation. Sony и Insomniac пока никак не прокомментировали эту информацию. По заверению авторов, «Росомаха» выйдет только на PS5.